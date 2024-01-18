台灣「網球一姐」謝淑薇今年澳網與比利時老搭檔梅騰絲（Elise Mertens）合作，18日於女雙首輪開出紅盤。賽後謝淑薇接受轉播單位越洋專訪，透露因為腳傷嚴重，原本決定前年打完休息（引退）。結果另一位老搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）去年打退休賽邀她一起，當作運動出來「動一動」，才又打到今年。

「其實我是沒有要回來打的，是因為我的搭檔史崔可娃要打退休賽，邀我跟她配雙打，我才開始回來打比賽。」謝淑薇表示，自己在2019年受傷，後來傷勢愈來愈嚴重，到了2021年參加美國圈的賽事，原本是無法勝任單打，後來竟連雙打也沒有辦法跑動。

「（原本）決定那年打完要休息，因為也有一定的年紀了，加上那次受傷也蠻久，我自己評估是沒有辦法再回到球場上。是因為老搭檔找我，才當作運動出來動一動。」謝淑薇說。

月初剛滿38歲的謝淑薇，此前宣布今年澳網是她大滿貫單打的最後一舞，可惜未能於會外賽突圍，所幸女雙首輪輕騎過關。謝淑薇表示，自己第一次參加大滿貫賽，就是14歲時被爸爸謝子龍帶來墨爾本打澳網青少女賽事，「這裡對我來說蠻特別的， 16歲就來這裡打大滿貫成人組的會外賽，有很多的回憶在這裡。」