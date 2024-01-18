台灣貧富差距嚴重，不少人哀嚎房價、物價越來越高，生活過得相當困苦，但也有人的房子越買越多，絲毫不認為房價上升有什麼問題。有民眾認為，房價漲代表薪水也有提升，不解怎麼會有人討厭房價提升這件事情，引起網友開戰。

鄉民「xz4979265」近日在PTT房板表示，決定房價的其中一個因素是建築成本，而影響建築成本的也包括工人的薪水，因此房價上升代表建築成本變高，也代表薪水有所增加，「對於整體經濟來說是好事，但不知道為什麼有人很討厭房價漲？」

此邏輯瞬間引起許多人不滿，反駁說「是原物料漲還是薪水漲」、「房價漲是各種物價堆疊，薪水漲就只有薪水啊，追得上？」、「事實是建築成本漲、物價漲、薪水不動如山」、「基本薪資漲得比GDP成長率兇，真正的中段受薪階級哭暈在廁所」、「房價漲，萬物跟著漲，代表你的實質購買力降」、「神邏輯，房價漲跟薪水漲根本沒連帶關係」、「基本工資調漲跟房價調漲，這兩個可以這樣掛勾der嗎？」

不過也有人酸「因為他還沒買啊 ，就這麼簡單」、「哭暈的就是柯的受眾啊，覺得被國家搶劫」、「哭的人只是聲音大，不代表人多，票投出來就知道了」、「薪水沒漲的魯空被拋下車放聲大哭啊」、「會吵的都魯蛇啊，你看過爽賺的人哭X嗎」。