國際銀行巨擘摩根大通（JP Morgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）曾多次向民主黨捐款，本週三（17）他稱讚了美國前總統川普的施政成效，並警告民主黨要對川普的支持者「更加尊重」否則反而會傷害到拜登尋求連任的機會。

BREAKING - EXPLOSIVE: JPMorgan CEO Jamie Dimon tells CNBC people are voting for Trump because he was right about the economy, immigration, and China, says people should be a bit more respectful of MAGA people. They know what they are doing. WATCH pic.twitter.com/fMHgLrZF0d — Simon Ateba (@simonateba) January 17, 2024

據美國《CNBC》17日報導，拜登曾警告稱，川普和「MAGA共和黨人」對美國民主構成威脅，但他也試圖分割川普最強硬的支持者和「主流共和黨人」拜登表示後者占據黨內絕大多數。

戴蒙在瑞士達沃斯（Davos）的世界經濟論壇（WEF）年度會議表示：「我希望民主黨在談論MAGA時能再仔細考慮一下」MAGA是川普「讓美國再次偉大」競選口號的縮寫，通常也指的是川普的支持者。

戴蒙表示：「我認為對於MAGA的這種負面言論會損害拜登的競選活動，民主黨基本上是在找代罪羔羊，（說）你們和他一樣，」他補充說：「我不認為他們是因為他的家庭價值觀而投票給川普的。」而戴蒙曾向民主黨候選人捐款。

戴蒙還給予了川普在政策上的功績一定的評價：「說實話。他在北約問題上有一定道理，在移民問題上也有一定道理。他成功地拉動了經濟。貿易和稅改也奏效了。在一些對中國大陸的問題上，他也是對的。」

「他在一些關鍵問題上並不錯，這就是為什麼人們投票給他的原因，」當被問及哪位候選人對摩根大通更有利時，戴蒙表示：「我必須為兩種選舉結果做好準備。我們將應對這兩種情況。」