雲林縣東勢鄉1處肉鵝場本月14日鵝隻出現異常情況，業者主動通報雲林縣政府動植物防疫所，18日確定感染H5N1亞型高病原性禽流感，防疫所依標準作業程序，執行1477隻肉鵝的撲殺銷毀作業，並完成場區及周邊環境清潔及消毒工作。

防疫所所長廖培志表示，近期高病原性禽流感疫情有逐步升溫趨勢，且H5N1亞型高病原性禽流感病毒透過候鳥或野鳥遷徙，將禽流感病毒傳入禽場風險仍高，呼籲縣內禽農務必加強禽舍保溫工作與防鳥設施，盡速修繕破損圍網，加強場區內外清洗、消毒工作，務必落實生物安全防疫。

防疫所提醒，禽流感好發時期，養禽業者應積極配合各項疾病監測並依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」，落實禽場各項軟、硬體生物安全防疫，持續提高警覺，即時通報可疑疫情，以防範禽流感病毒散播風險，齊力降低禽流感發生機率。

雲林縣長張麗善指出，近日氣候溫差大，中央氣象署亦發出寒流低溫預報，本月20日起寒流南下，氣候轉為溼冷，氣候不穩定且偏溼冷，且又為禽流感好發季節，將持續每日派員進行該區域的公共環境消毒作業，降低環境中病毒數量。