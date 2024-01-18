天后孫燕姿日前遭到親妹妹孫燕美，在微博上公開表示要和她斷絕姊妹關係，疑似是因為父母偏心多年活在姊姊的陰影下，貼文一出引發網友熱議，而孫燕姿本人從未對此做出任何回應。今（18）日孫燕姿在事情發生後，首度在IG發聲。

孫燕姿在IG上替新歌〈樣子〉宣傳，她表示「時間一晃，就是2024年了。上次在《要久久愛》劇組見到大家，已經是去年的事了！很開心能成為黃瀛子（楊紫）的一部分青春回憶，也慶幸每一首新歌，都能帶給自己滿足和快樂。」，似乎沒有太受到妹妹指控影響。

她也說希望大家在聽完〈樣子〉這首歌後，「盼望無論我們前行至何方，都不會忘記自己出發時的青春模樣！」貼文一出，一掃妹妹爆料陰霾，粉絲紛紛期待表示「愛燕姿」、「好好聽！孫燕姿還是我們的青春記憶裡的樣子」、「重複聽了兩天，不管你在哪裡開演唱會，我都一定一定會去」、「希望今年有新專輯與演唱會」、「可以來台灣嗎？」

據悉，孫燕姿小6歲醫生妹妹孫燕美，在1月5日在微博發文透露，「自從2019年跟某某人的關係已經很淡，過去三年試著某種方式與她溝通，我已經累了。」也透露姊姊明星身分給她帶來的困擾「以不是名人，但之前活的好像也不是私人的身分，我只想說，我跟某某人從此不再是姐妹關係。」