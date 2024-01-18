台南市政府勞工局積極輔導成立安衛家族，今年再新增大亞電線電纜公司、新舜營造公司2個核心企業，希望透過這2家以「母雞帶小雞」的模式，帶領職安較為弱勢的中小企業改善工作環境。

台南迄今39個家族，900多家事業單位參與家族運作，勞工局18日介紹今年新增的2個安衛家族核心企業大亞電線電纜公司、新舜營造公司，將擔任「桶箍」的角色，協助家族成員改善工作環境。

大亞電線電纜公司落實職安衛要求，聚焦教育訓練、人才發展、員工照顧、職場健康等；取得災害初期自主應變評比獲得「特優」；參加地區性毒性及關注化學物質聯防組織運作獲得「地區性聯防組織運作績優獎」；推動職場菸害防制暨健康促進，今年繼續取得國民健康署健康職廠認證等佳績。

新舜營造公司通過健康職場認證，成立以來獲獎無數，以人為本、職安優先，嚴格落實工地的職業安全衛生設備和措施，確保所有工程施工過程都能夠達到「0災害」目標。

勞工局長王鑫基說，勞工局每年都會進行安衛家族績效評選，由專家學者選出最優秀的家族，成為其他安衛家族成員效法楷模，希望所有安衛家族能充分發揮互助合作的精神，達成全面降低職業災害的目標。