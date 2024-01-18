韓國女子天團BLACKPINK出道以來，替公司賺進上億，4位成員的身價也水漲船高，去年12月與YG娛樂續簽團體約，個人經紀約則全部出走。成員們私下動向也經常引發關注，Lisa昨（17）日出席慈善活動，坐在她身旁的竟是這位大人物，令大批粉絲相當驚訝。

Lisa似乎近期都待在法國，日前曬出多張巴黎跨年的美照，昨又驚喜現身巴黎迪士尼樂園，出席慈善活動，畫面中Lisa身穿一襲黑色羽絨服搭配清淡妝容，相當低調。坐在她身旁一起觀賞表演，竟是法國第一夫人碧姬．馬克宏。

流出的影片中，可以發現兩人互動親密，碧姬在合照時特別親切，一舉一動也非常照顧Lisa，離場時兩人更是緊緊挽著彼此的手，共撐一把傘，看上去關係很好。綜合外媒報導，本月26日的《Le Gala des Pièce Jaunes》慈善演唱會，由法國知名的兒童基金會Opération Piece Jaune主辦，邀請許多大咖歌手參加，主導者碧姬去年曾邀請韓團BLACKPINK出席，今年則由Lisa個人Solo表演。