賴清德宣布退出新潮流 趙少康狠酸：總統還分什麼派系？ @ChinaTimes

民進黨總統當選人賴清德近日宣布退出新潮流，引發在野批評虛晃一招、打假球。2024國民黨侯康配副手趙少康直批，總統不但不該有派系，更應該超越黨派，賴該做的不只是退出派系，更應該辭去黨主席，完全退出政黨，才能顯示他要當全民總統的決心，不能為一黨一己之私算計。

「全民總統不能只退出派系！」趙少康表示，賴清德宣稱為了「更客觀推動國政，也團結黨內、領導黨」，所以退出新潮流，這樣的考量，顯示他根本沒有一個作為總統的格局和高度。賴清德該做的不只是退出派系，更應該辭去黨主席，完全退出政黨，才能顯示他要當全民總統的決心！

「身為總統，不但不該有派系，更應該超越黨派！」趙少康強調，古人說「普天之下莫非王土；率土之濱，莫非王臣」，雖然是帶有封建的思想，但也點出國家領導者必須要有民胞物與、以所有人民為己任的格局和情懷！賴清德以40％得票率當選，只比當年陳水扁的39.3％高一點點，是極弱勢、非常少數的總統，應該記取陳水扁的教訓，當選之後，要真的為2300萬人的安全與福祉戮力從公，不能為一黨一己之私算計。

趙少康提到，自己曾經期許蔡英文，任內只要做到「兩岸和平、兩黨和解」，就算是成功，但她不但沒做到，還讓兩岸兵凶戰危、國內政黨惡鬥，嘴上說「謙卑、謙卑再謙卑」，實際上卻再霸道不過。

趙少康直言，現在賴清德的得票遠不如蔡英文，有高達六成的人不支持他，這樣薄弱的民意基礎，加上立法院席次不過半，賴清德未來推動政務更應該謙虛，該做的不只是退出派系、退出政黨，更應該以人民和國家長遠發展為念，誠實面對民進黨執政累積的沉痾，重新檢討能源政策，保國家長治久安。