過年期間不知道要到哪裡玩嗎？交通部觀光署茂林國家風景區管理處結合高雄觀光圈業者辦理「高雄好逛」特別活動，即日起至2024年3月1日，只要至高雄圈會員店家消費滿200元，至高雄觀光圈LINE@登錄發票或收據，即可獲得龍年燈籠1只，限量500名，還可抽價值2萬元的電動輔助車大獎，讓您龍年一路發！

茂管處結合「高雄觀光圈」食、宿、遊、購、行等各產業夥伴，自去年起陸續推出高雄好食、高雄好住、高雄好買、高雄好玩等活動，皆受到熱烈迴響。趁著年節將至，茂管處祭出「高雄好逛」消費滿額送龍年燈籠的應景活動，歡迎民眾來高雄觀光圈過好年！

茂管處處長柯建興表示，高雄觀光圈會員店家十分多元，從大型飯店、旅館，到各具特色的民宿，從經典老字號的伴手禮店家及商圈，到巷弄裡的口袋美食，更有在地農事體驗、生態探索、古蹟人文巡禮等優質小旅行，加上佛陀紀念館、蓮池潭、高雄港區、旗山老街等指標景點，推薦大家來逛高雄觀光圈，採買年貨、家族聚餐，或安排一趟走春之旅，享受南台灣的冬日暖陽。

茂管處也提醒，參加「高雄好逛」活動，限2024年1-2月至高雄觀光圈會員店家消費的發票或收據，每張發票限兌換燈籠1只（登錄經後台確認後5-7日寄出），高雄觀光圈會員店家可至「高雄觀光圈官網＞關於山海流動＞觀光圈會員名單」頁面查詢。