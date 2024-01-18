警方在施姓犯嫌家中搜索。（圖／警方提供）

警方查獲大麻煙彈。（圖／警方提供）

新北國三生割頸案震驚社會，新北警少年隊為加強防制幫派及毒品進入校園，成立掃黑專責隊，全力打擊利用少年心智未臻成熟而引誘其犯罪之幕後黑手！昨（17）日於土城區查獲涉嫌供應毒品予未成年少年的23歲施姓藥頭，並依毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦。

警方表示，少年隊於蒐報情資時發現，23歲施姓男子利用少年之無知與好奇，涉嫌以每包300至350元不等之價格販售二、三級毒品咖啡包予未成年少年使用，且為規避查緝，將手機門號及使用車輛均登記於外祖父名下；經數日跟監蒐證掌握行蹤及證據後，持搜索票當場查獲第二級毒品大麻煙油彈38.22公克，並依法帶案偵辦。

少年隊表示，溯源偵辦少年刑事案件之幕後教唆者及杜遏毒品進入校園向為新北警重要之查緝重點，惟以往掃黑工作主要針對治平首惡分子，少年黑幫成員算是小咖，少年掃黑專責隊即係針對少年加入黑幫及有無涉及拉攏其他同學朋友之情形進行清查，並採「關懷少年與掃蕩黑幫並重」策略，清查治平案件、聚眾滋事案件、參加幫派公開活動、出入幫派據點、高關懷少年之同案及活動密切少年，並透過校園幫派清資蒐報，發掘常與犯罪習性之人交往之潛在偏行少年，並溯源追查幕後幫派，針對加入幫派之潛在偏行少年，轉介教育局及少輔會啟動關懷輔導機制導正偏差行為；針對吸收未成年之幫派分子，列為打擊重點，結合相關單位聯合蒐報具體犯罪事證，掃盪幕後幫派首惡；防制少年遭受利用涉入不法，發揮預防功能。

此外新北少年掃黑專責隊為合作加強校園安全維護，首創與各分局、派出所及所轄各級學校生輔組、校安及保全人員以學校為單位，建立「校園安全通報網」群組，俾提供校安事件相關危害情資及校安熱點即時處置因應。譬如校安保全每天看學生進出校園，若有發現可疑人士或疑似黑衣人聚集糾眾情事，可立即通報反映，掃黑專責小隊可立即前往了解盤查並深入追查幕後動機。

少年隊強調，為遏阻成年人教唆（利用）未成年人犯罪之行為，除偵處少年涉案事件將就動員（教唆）人一併依少年事件處理法第85條「成年人教唆、幫助或利用未滿十八歲之人犯罪或與之共同實施犯罪者，依其所犯之罪，加重其刑至二分之一」規定移送外，倘涉及幫派犯罪另依組織犯罪防制條例第4條第3項「成年人招募未滿十八歲之人加入犯罪組織，而犯相關罪者，加重其刑至二分之一」，建請院檢從重量刑，消滅幫派利用少年犯罪歪風。

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