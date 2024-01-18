蘋果是一年四季都可見到的水果，其不僅好吃，還能為身體帶來許多好處。對此，營養師吳欣陵分享蘋果所含的重要營養素，除了熟悉的維生素C、E外，還有β-胡蘿蔔素、枸緣酸、蘋果酸、懈皮素及茄紅素，具抗病毒、幫助排便、延緩身體老化等功效。此外，早餐吃蘋果可多吸收磷質，用腦工作者、血壓有問題者宜於此時吃；而傍晚4點多吃也不錯，有益於調節血糖、幫助排便順暢。

吳欣陵在臉書專頁「吳欣陵 營養師」發文表示，蘋果的營養功效不容小覷，並特別盤點其所含的7大營養素如下，讓民眾更加認識，但她也提醒，即便再好的食物，一旦吃過量，都可能造成肥胖和身體負荷，務必要慎食：

1、β-胡蘿蔔素：具抗氧化功效，可於體內轉化成維生素A。

2、維生素C：提升免疫力、幫助膠原蛋白生成。

3、維生素E：促進賀爾蒙分泌、抗氧化。

4、枸緣酸：俗稱檸檬酸，能提升代謝、幫助排便。

5、蘋果酸：抗氧化、抗老化。

6、懈皮素：抗氧化、抗發炎、抗病毒，以及免疫調節活性。

7、茄紅素：減少身體被自由基傷害，延緩身體老化。

營養師陳嫚羚先前也曾大推食用蘋果的好處，其中她提到，蘋果皮含有比果肉更多的蘋果多酚，有抗氧化、抗過敏、抗癌等功效；不僅如此，帶皮吃還能多攝取4倍的維生素E，且果皮中的非水溶性纖維也有助增加糞便體積，預防便秘。

此外，根據台灣癌症基金會指出，蘋果選在2時間點吃效果最好，其一是早餐吃蘋果可多吸收磷質，很適合用腦工作者、血壓有問題者在此時間點食用；另一為傍晚4點，可調節血糖，同時協助排便順暢。