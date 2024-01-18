近日在高雄某魚電共生廠污水井內，有勞工疑似硫化氫中毒而失去意識，高雄市勞檢處已開罰30萬元的罰鍰、勒令停工。勞動部職安署表示，目前各事業單位正值年度維護或歲修期間，勞工進入污水槽等局限空間進行清潔或維護頻率大增，常有缺氧或有害氣體蓄積情形，職安署已將局限空間作業安全納入「春安期間加強勞動檢查實施計畫」重點檢查項目。

據統計，去年也發生2件勞工在局限空間作業死亡職業災害，造成2名勞工不幸死亡。職安署表示，污廢水處理池、污水下水道及儲槽等局限空間場所，常有缺氧或有害氣體蓄積情形，因相關危害無法以肉眼辨識，易輕忽嚴重性而未採取危害預防措施，其他人員也易未有防護下貿然搶救，而導致多人缺氧或中毒重災，因此，對於局限空間作業，雇主應加強勞工教育訓練，作業現場應採取「通風換氣」及「氣體監測」等關鍵措施，並指派監督人員確保現場落實各項危害預防措施。

職安署已編制「局限空間作業缺氧、中毒重大職業災害案例」，建置於官網局限空間危害預防專區，提供各界參考，請雇主及相關工作者多加善用並加強宣導，強化局限空間作業危害預防。