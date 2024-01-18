李雅英走出機場海關親切跟粉絲打招呼。(台啤雲豹提供)

台啤永豐雲豹職業籃球隊專屬啦啦隊「浪Live電豹女」，今年特地邀請有「全民表妹」稱號的高人氣韓籍啦啦隊李雅英 (이아영)重磅加盟。她於18日下午抵達桃園機場，湧入上百位粉絲到場接機，現場擠得水洩不通。

李雅英感動地說：「謝謝大家對我的支持，剛出海關就看到那麼多人幫我加油，還做我的加油牌，差點感動到哭出來，我會好好加油努力，把最好的表演呈現給大家，我愛台灣！」

為一睹偶像風采，有不少球迷從早上就陸續在機場等待，其中球迷童先生特地一早從台南北上，他興奮地說：「我平時都有在社群平台追蹤韓國啦啦隊，李雅英很可愛，也很有魅力，沒想到她會來台灣加入啦啦隊。我今天特地請假北上，希望能幫她加油打氣。」

李雅英出海關後，還特地贈送貼有自己肖像的韓國小點心給粉絲，寵粉無極限！雲豹球團人員也大讚李雅英魅力無窮，更透露她還未抵台，就已有許多商案在洽詢，例如20日在桃園就有手搖飲店的一日店長活動，高人氣魅力由此可見一斑。

台啤永豐雲豹將在本周六、日桃園巨蛋進行主場2連戰，不僅全民表妹李雅英將初登場應援，NBA球星卡森斯(DeMarcus Cousins)更將初試啼聲，現場預計將吸引不少粉絲前往朝聖。