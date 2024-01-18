國民黨立委當選人韓國瑜18日在臉書宣布，將與立委江啟臣搭檔參選立法院正副院長。但韓也表示只要民眾黨的朋友願意合作，江啟臣更願意將副院長一職的搭檔，優先給民眾黨推出的人選。民眾黨立委當選人黃國昌表示，台灣民眾黨目前最關心的是落實國會改革，期盼國民黨有志於立法院正副院長者，能具體回應本黨所提出之國會改革四大訴求。

黃國昌指出，感謝國民黨、韓國瑜與江啟臣的好意，台灣民眾黨目前最關心的是落實國會改革，強化國會對行政權監督的制度性能量，達成有效制衡民進黨政府之目標，期盼國民黨有志於立法院正副院長者，能具體回應本黨所提出之國會改革四大訴求。

民眾黨立委當選人黃珊珊也貼出民眾黨聲明表示，民眾黨已提出多項國會改革訴求，期待兩大黨推派有意願參選立法院正副院長參選人，具體回應本黨提出之四大訴求，作為後續參考依據，本黨不會與個別候選人私下協商，或利益交換。