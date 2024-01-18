台東縣政府今天在大禮堂舉行擴大主管會報，台東縣副縣長王志輝公開表揚台東7名廉潔楷模人員。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣政府今天在大禮堂舉行擴大主管會報，台東縣副縣長王志輝公開表揚台東7名廉潔楷模人員。去年恢復戶籍案件遽增，台東戶政事務所戶籍員黃思凱去年收到美國寄來的紅包，因無從退還，黃便捐贈給慈善機構作為失依兒童基金，因廉潔自持，獲頒廉潔楷模。

去年疫情解封、邊境開放後，辦理國外入境、恢復戶籍案件遽增，台東戶政事務所戶籍員黃思凱戮力為民服務，去年4月間他忽然收到1封來自美國信件，信內裝有感謝卡及新台幣2000元。

黃思凱不把民眾的感謝及心意納為己用，反而第一時間即通報政風單位協助退還，然而因無從確認寄件當事人並退還餽贈，因此依規定全數轉贈慈善機構台東縣私立海山扶兒家園作為失依兒童基金。

縣府表示，112年度廉潔楷模選拔是縣府及所屬機關學校積極推薦優秀人員參加，為求評審公正公平，縣長饒慶鈴特別指派多位主管組成評審小組，獲獎人員為地政處科員謝函霖、馬蘭國民小學會計主任陳素芬、警察局成功分局巡佐莊俊男、消防局小隊長吳濟學、鹿野鄉衛生所主任陳麗娃、稅務局科長黃鎮屏、台東戶政事務所戶籍員黃思凱等7位人員。

縣府指出，廉能事蹟分別有踐行廉政倫理規範拒收餽贈；發揮行政審核功能，提升行政財務效能；主動為民服務，協助解決民眾困難；執行業務興革作為，提升為民服務品質等。