這隻二級保育類野生短耳鴞於去年底因誤觸金門機場防鳥網掛網受傷，經金門野保協會救援後恢復狀況良好。(于家麒攝)

短耳鴞野放活動邀請多年國小學童，由金管處副處長黃子娟(後排中)進行環境教育宣導，讓生態保育的觀念向下扎根。(于家麒攝)

一隻二級保育類野生短耳鴞於去年12月28日因誤觸金門機場防鳥網掛網受傷，經金門縣野生動物救援暨保育協會救援後恢復狀況良好，在通過野放訓練後經獸醫師評估已達野放標準，今(18)日下午在多年國小操場進行野放，傷癒的短耳鴞帶著眾人的祝福重返大自然；金門國家公園管理處也邀請學校師生進行環境教育宣導，讓生態保育的觀念向下扎根。

這項短耳鴞野放活動，先由金門縣野生動物救援暨保育協會人員介紹金門常見的猛禽種類，並向多年國小學童傳達野生動物救援及保育的知識，透過宣導活動讓加深學童們對生態保育的觀念。隨後，短耳鴞由金管處副處長黃子娟與多年國小師生共同野放重返大自然，在牠振翅高飛的那一刻，全場人員都為之振奮與開心，也深刻的體驗到生態保育的重要性。

金管處副處長黃子娟表示，為了解金門地區鳥類的威脅因子，自2019年起委託金門縣野生動物救援暨保育協會辦理鳥類救傷工作，至2023年止，鳥類通報案例計有1269例，以落巢失親、路殺及纏網為通報原因前3名，顯示野生動物因人為活動的影響而落難仍為大宗。

金門縣野生動物救援暨保育協會獸醫師陳亭指出，屬二級保育類的短耳鴞為金門稀有的冬候鳥，常見於農耕地或草原環境，會捕食田間的鼠類、蛙類為食，有時會遭到農田間的防鳥網纏繞而受傷，對短耳鴞的危害相當大。

金管處也呼籲，民眾若發現遭網具纏繞的鳥類可撥打金門國家公園管理處(082-313100)或金門縣野生動物救援暨保育協會(082-333587)通報，相關單位接獲通報後會立即派員到場處理。