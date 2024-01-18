陶喆透露未來會有拍電影計畫。（羅永銘攝）

陳德森（後）和病友兄弟檔合影。（伍宗德提供）

陳德森（右）拍攝現場專注樣貌。（伍宗德提供）

陳德森（右）透露拍攝病友常常要忍住感性的一面。（伍宗德提供）

金曲歌王陶喆今（18）日受香港名導陳德森、和台灣名製作人伍宗德邀請，為SMA脊髓性肌肉萎縮症拍攝公益短片，爭取生命權及政府給付用藥的治療權。陶喆和陳德森是多年舊識，陳透露在拍《十月圍城》時曾邀請陶軋一角，但陶考慮2個月後擔心自己表現不好而拒絕，但日後會有電影計畫，要陳德森再等等他，陳德森打趣說：「我已經68歲了喔。」

陶喆說其實他爸爸（陶大偉）生前拍戲時，就有不少導演找過他，他笑說：「導演找我時我很榮幸，但我覺得這不是我有把握的，我不想什麼都軋一角，但沒有一件事情做得好。」現在的他專心準備3月份巡迴演唱會，透露5歲兒很愛唱歌，會唱他的《愛很簡單》和一些英文老歌，父子倆也會一起玩音樂，但讓他很抓狂。

他提到，「兒子在學鋼琴，學一半就會喊好無聊。」為了讓兒子繼續彈琴，他特地放影片跟兒子說：「你看這叔叔自彈自唱，不是很帥嗎？」兒子秒吐槽：「這不是你嗎？」陳德森建議演唱會讓兒子開場，陶喆嚇得秒拒絕。會想拚第2胎？陶喆表示和太太都希望再有小孩，「正在努力中，但就像創作一樣，不是說你要就有，看上天要不要賜給我們。」

陳德森做公益多年，前年疫情期間佛光山有短片比賽，他看到漸凍人相關短片、一直落淚，認為這就是緣分，因此請主辦單位介紹協會窗口，就此和生命之窗協會搭上線，用他最擅長的拍片盡一份心力。而他在台灣的第一部電視劇，就是和製作人伍宗德合作，伍宗德也義氣幫忙製作。

伍宗德笑說因為是公益性質不收費，他跟陳德森說好來台的食宿、機票錢得自己埋單，陳德森也一口答應，「但我越想越慚愧，人家大導演來做公益還要人家自己出錢，於是請助理拿錢給他，陳導用我們的名義全部捐出去做公益。」伍宗德也爆料陳德森到台南拍片時，每天都想著美食，陳德森笑說：「你給我蚵仔煎、滷肉飯我可以吃一個禮拜。」

陶喆提到出道前的音樂恩師也是罹患漸凍症離世，恩師家有3個兒子，除了他本人、哥哥也是病患。陶喆難過說恩師最後萎縮到只剩下眼球會動，「他只能透過眼球追蹤儀器表達想法，但因為太常使用，眼睛發炎了，最後眼睛都被蒙上。」

回想恩師的媽媽白髮人送黑髮人，陶喆滿是不捨，因此當陳德森邀請他隨即答應。他說有了小孩更能同理漸凍人家屬的辛苦，「孩子才一點點不舒服，我們就緊張、焦慮，做父母真的只求小孩健康，健康是無價的。」