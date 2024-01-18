為配合政府「2030公車全面電動化」政策，台北市政府積極輔導公車業者引進電動公車，將有38輛敦化幹線和18輛685路電動公車上線，均為快充型電動公車，從20％電量充至80％僅需15分鐘，且1座充電樁即可對多輛電動車充電，大幅降低土地的使用，解決都會區尋地不易的困擾。

大都會客運總經理李建文指出，將有38輛敦化幹線和18輛685路電動公車加入營運，總計有56輛電動公車上線。且敦化幹線車輛為示範型電動公車，屬於成運牌快充型電動公車，從20％電量充至80％僅需15分鐘，可在趟與趟之間的空檔充電。敦化幹線車輛電池電量達109 kWh，管理系統也是由台灣設計。

李建文表示，快充型電動公車僅需使用1座充電樁，即可對多輛電動車充電，無需每輛車都設置充電樁，可大幅降低土地的使用，節省場站空間，解決都會區尋地不易的困擾。

李建文補充，敦化幹線「麟光新村-榮總」是貫穿北市南北向重要的幹線公車路線，運量更是北市17條幹線公車中的前段班。此外，將陸續交車的685路同為快充型電動公車，屆時大都會客運麟光站全站即有56輛快充型電動公車，象徵推動城市節能減碳的目標。