屏東消防局在消防節前夕獲贈1輛結合AI技術猶如「變形金剛」的救災指揮車，將大幅提升救災效能。（謝佳潾攝）

屏東消防局在消防節前夕獲贈1輛結合AI技術猶如「變形金剛」的救災指揮車，將大幅提升救災效能。（謝佳潾攝）

屏東消防局在消防節前夕獲贈1輛結合AI技術猶如「變形金剛」的救災指揮車，將大幅提升救災效能。（謝佳潾攝）

119消防節前夕，屏東縣長周春米18日表揚62名績優警、義消，當中特搜大隊隊員林家右還榮獲消防署鳳凰楷模獎。（謝佳潾攝）

119消防節前夕，屏東縣長周春米18日表揚62名績優警、義消及6組績優民間團體，感謝他們長年來的無私奉獻，當中特搜大隊隊員林家右還榮獲消防署鳳凰楷模獎；會中，周春米也透露「屏三分隊」正加速建置中，此外，屏東消防局也獲贈1輛結合AI技術猶如「變形金剛」的救災指揮車，將大幅提升救災效能。

屏縣府表示，62名獲表揚的績優警、義消中，特搜大隊隊員林家右榮獲消防署鳳凰楷模獎，他擁有12年的豐富工作經驗，任職期間曾參與2023年土耳其國際人道震災救援、2022年高屏大橋跳橋自殺救助、2021年北大武山直升機吊掛救援等大小火警，同時也是馴養搜救犬的領犬員，與搜救犬Mona一起通過IRO國際認證考試，表現十分優秀。

周春米指出，為讓消防第一線同仁在執行救災時有安全保障，不僅採購各式消防車輛與搶救器材，更增編1240萬元購置全套消防衣帽鞋汰換損壞，讓每位警消都有2套消防衣帽鞋可替換，以確保警消同仁使用最新且安全的裝備，未來將持續編列預算汰換器材，提升救災效能。

至於大眾關注的「屏三分隊」設置進度，周春米說，將持續加速進度建置，盼能減輕屏東第一及第二分隊的勤務壓力外，更期許能充實救災與防災能量，她說，歷經明揚大火災難事件後，為確保第一線同仁執行勤務安全，也排定年後至各分隊與所有打火弟兄姊妹們進行座談，適時調整相關勤務，讓執行救災時更安全。

此外，屏東消防局也獲永揚消防安全設備股份有限公司捐贈1輛救災指揮車，該車具高機動性，可迅速開展變身為功能完善的火場指揮所，配備紅外線空拍機、救災管制看板、工業用電腦等，藉由AI技術及5G科技，由系統螢幕中顯示起火點、樓層位置、危險物品位置數量、危險物品性質及災害現場影像等。

屏東消防局表示，該輛救災指揮車猶如變形金剛，將讓消防人員於火場外及時掌握各項災害訊息，以提升消防資訊權，此外，也可藉由該系統的「消防支援功能」控制或驅動該場所消防安全設備，有效提高搶救效率，使消防救災工作如虎添翼。