華語天王周杰倫今（18）日迎來45歲生日，在演藝圈人脈廣的他收到許多祝福，但他的多年好友劉畊宏曬照祝福卻出錯，遭到本尊吐槽打錯字；另外大陸鮮肉男星王俊凱是周杰倫的小迷弟，還特地在Instagram發兩人合照祝賀，沒想到連五月天阿信也吃醋喊「我也想合照」。

周杰倫生日有許多藝人先後在社群發文祝賀，他的昔日老友劉畊宏也不例外，有祝他健康快樂、幸福美滿，但最後送上「祝你一生的愛…永不止血」，文末不忘祝他生日快樂；怎料，沒多久周杰倫本人在底下留言，哭笑不得問他，「是不是有打錯字」，而小馬（倪子鈞）則揪出錯字，「永不止息啦」。

另外，大陸鮮肉男星王俊凱以男團TFBOYS出道，紅遍全亞洲的他其實是周杰倫的鐵粉，每年周杰倫生日他都會在微博送上祝福，今年王俊凱還特地翻牆到Instagram上曬出與周杰倫的合照，稱讚周杰倫最帥還加上22個驚嘆號，周杰倫也樂得在底下回應，「謝謝帥氣的小凱」。

有趣的是，五月天阿信在社群發現王俊凱的發文，也「吃醋」表示想跟杰倫哥合照，十分俏皮。廣大網友見到他們之間的互動都笑歪，也有人忍不住敲碗，「想看3人合照」、「阿信別吃醋，下次你們3人一起拍」。