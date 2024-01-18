台中一名51歲張男菸齡長達20年，雖已戒菸成功，但近來咳嗽痰中帶血，且檢查發現左上肺有3.5公分腫塊。烏日林新醫院癌症中心副院長暨胸腔內科醫師許人文表示，肺部有陰影不一定肺癌，問診時發現張男有30多年頭痛隱疾，服用口服高劑量類固醇才能減緩疼痛，研判是肺膿傷，經過治療肺部陰影消失，虛驚一場。

許人文表示，張男檢查後發現左上肺、左下肺都有腫塊，右上肺也有一小顆空洞性病變，醫師進一步分析左上肺3.5公分腫塊，初步判斷是肺膿瘍，好發於長期臥床的病人，有蛀牙、牙周病患者若不慎嗆入食物等，皆會將口腔內病菌帶入氣管內導致肺膿瘍發生，而某些藥物的副作用也會使免疫力降低，進而引發肺膿瘍。

進一步詢問張男才發現，他長期因頭痛服用類固醇，產生副作用引起肺膿傷，許人文表示，考量到病人長期使用類固醇，導致免疫力下降，造成各種病菌伺機性感染，請張男立即停用類固醇，選用適當的抗生素治療，經過1周治療後患者的左上肺腫塊就慢慢縮小。

許人文指出，叢集性頭痛發生時有叢發期，持續約2到3個月，每天在固定的時間發作，痛約1到2小時之久，導致患者生活、工作受到極大的困擾。張男表示，一般的頭痛藥成效不彰，要用高劑量口服類固醇來抑制，且服用2周到1個月才有效。

許人文也建議張男，改用非藥物的氧氣吸入式治療，使用後效果出奇地好，張男開心表示，終於不用再服用類固醇了。許人文呼籲，發現胸部X光檢查異常時不需太過緊張，認定就是最可怕的肺癌，應請專業胸腔內科醫師進一步判讀，若長期服用特定藥物，也需留意並請教醫師是否有藥物副作用，避免造成身體器官的損傷。