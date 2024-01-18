高雄一名43歲鄭姓產婦，上月在某醫院自然產後，因發生大出血，緊急轉往高雄長庚治療，到院時鄭婦已出現嚴重休克、心跳停止狀況，所幸經緊急治療母子均安。長庚醫院醫師表示，鄭婦為產後出現羊水栓塞造成大出血，在經過跨單位精準合作成孕婦強力後盾。

長庚醫院產科主治醫師黃坤龍表示，原先接獲轉診電話認為應是普通產後出血，但接手後發現狀況棘手，除出血外伴隨羊水栓塞症狀「當下也沒有把握」，與家屬解釋需摘除子宮搶救產婦，並啟動急重症跨團隊照護，由聯合婦產部林浩部長與婦科主任楊采樺進行子宮切除手術，麻醉科團隊負責大量輸血和急救以穩定生命徵象，術中再次發生心跳停止進行搶救，心臟血管外科團隊即時於術中置放體外循環機(ECMO)，術後轉往加護病房繼續照護。

黃坤龍說，鄭婦隔日「奇蹟」清醒，並能清楚的回答問題，因羊水栓塞救回機率低，佔產婦死亡數達6成，即使救回成植物人機率也很高，應是得益於及早發現及早啟動跨團隊治療，恢復過程非常順利，兩週後康復出院，順利擁抱家人與新生兒。

鄭婦表示，生產完後發現自己意識模糊，醒來後竟出現在加護病房已被插管，加上沒看到小朋友在身邊對整個狀況感到很驚恐，後來才知道原來已在鬼門關前走一遭，對於發生過程都沒印象，好在出院後來能看到寶寶「很珍惜」。鄭婦的林姓丈夫對此狀況則嚇得不輕，只能透過祈禱希望母子均安，所幸在醫療團隊努力下，整個狀況都有穩定下來。

副院長林志哲說，即便是醫療與科技發達的現在，生產仍然是風險很高的事，衛福部生育事故救濟前三名分別是是產後大出血、羊水栓塞、和血管及肺栓塞，發生的年齡以36~40歲居冠，其中羊水栓塞是造成孕婦死亡的主因之一，也有約六成羊水栓塞產婦會產生神經系統相關的併發症造成不可逆的深遠影響，目前醫學並無法預測羊水栓塞的發生，需靠專業團隊及時判斷與介入，才有機會將產婦從鬼門關拉回來。

長庚醫院也說，根據周產期醫學會統計，每年約120例的產婦發生產後大出血狀況，死亡率約2.6％，主因包括：子宮收縮不佳、胎盤留置、陰道壁深部撕裂傷、凝血功能障礙等，若媽媽本身有過大出血病史、糖尿病、高血壓、多胞胎妊娠、前置胎盤或植入性胎盤、產程遲滯等危險因子也會增加產後大出血的風險。