台灣大選落幕後，原定7月由台灣舉辦的U20亞洲男排錦標賽受「政治因素」干擾，臨時改由印尼主辦，體育交流受阻。陸委會副主委詹志宏表示「既可笑又可惜」，指禁足人民無法達到中共聲稱的兩岸「大交流」目的，呼籲大陸有關部門不妨展現更大的自信，來推動兩岸人民的交流。

談及中共最近在國際場域不斷企圖壓縮中華民國的生存和參與空間，詹志宏18日在陸委會例行記者會上指，對此不友善行為，我高度抗議。針對太平洋國家諾魯與我斷交、跟大陸復交一事，詹志宏說，中共不把錢放在救濟窮人，寧可把幾億人民幣送給特定國家的政要，「我們感覺非常不合情理」。

而U20亞洲男排錦標賽因故改由印尼主辦，詹志宏直言「既可笑又可惜」。他說，可笑之處在於，中國大陸以不敢派人來台灣參加活動為由，向亞洲排球聯合總會要求更改比賽地點，「再度製造了一個給世人看笑話的個案」；另一方面，可惜的是，中共去年稱疫後要推動兩岸大交流，但我們看到的卻是一個「大縮水」的大交流。

詹志宏續指，大陸除限制學者來台觀選，現在更限制運動員來台體育交流，「對自己的人民禁足，無法達到大交流的目的」。他並向大陸有關部門喊話，鼓勵其不妨展現更大的自信，來推動兩岸人民的交流，這樣才能讓兩岸的互動能夠逐步恢復正常。

此外，大陸學位生納保政策將於2月正式上路，政府目前的籌備進度？詹志宏介紹，教育部、衛福部等相關部門已經做好安排準備，教育部、海基會都有舉辦跟陸生面對面的座談。主管機關也收集陸生反映的意見，並視我們未來公布的規畫細節進行加強說明，或是酌量考量納入新政策內。

詹志宏指出，其次，陸委會在跟教育部、衛福部充分聯繫後，衛福部已於本月上旬將納保陸生的名單造冊給各學校，由學校去聯繫陸生。陸委會也為各校輔導老師舉辦研習營，讓他們了解作業程序。他強調，未來陸生納保後，將跟所有境外生享受的健保待遇一致，衛福部健保署也會製作健保卡給陸生。

2024台北燈節將於2月2日起舉辦，市長蔣萬安已表達，將照往例邀請上海方派團參加。對此，詹志宏表示，對於兩岸之間較有指標性的交流活動，只要合於交流法規與程序，我們都很歡迎。過去陸委會均有順利協助各縣市政府從事兩岸交流活動的案例經驗。

他指出，目前北市府還未把申請案送交主管機關，未來將視其送件的規畫內容，陸委會再與市府聯繫並做適當協助。而按慣例，有關燈會規畫細節，包括大陸來台人員及行程安排等，都是由北市府統一對外說明，陸委會扮演的角色就是從旁協助、順利促成。