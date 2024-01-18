國1南下台南系統交流道事故 車流回堵4公里 18:182024/01/18 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號南向316.2公里處台南系統交流道發生一起事故。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今18日晚間17時許，國道1號南向316.2公里處台南系統交流道發生一起事故，這起事故佔用內側車道，由於是下班時段，車流已出現回堵4公里，請用路人小心駕駛，至於事故原因還有待國道警調查釐清。 國3南下草屯交流道「3車碰撞」 車流回堵1公里 上班注意！國1南下五堵段「6車追撞」紫爆大回堵 國1北上西螺交流道事故 轎車翻覆人遭噴飛1死1重傷 #4公里 #事故 #國1南下 #台南交流道 #車流回堵 也許您會感興趣 推薦閱讀 年取締違規逾6萬件 林口死亡事故反增6成 13:192024/01/16 社會 防斷電釀事故 交通部令4電動機車業者提召回計畫 13:012024/01/08 生活 電動機車逆闖國1北向后里段 遭2車追撞！車流回堵3公里 09:542024/01/08 社會 駕駛注意！國1五股轉接道「小貨車側翻」 南下回堵5公里 15:472024/01/17 社會 99％的人不知道！律師曝「車禍可求償1項目」 15:202024/01/10 生活 「瑞典坦克」自撞國道護欄 駕駛下車查看遭後車撞飛死亡 10:392024/01/16 社會 上班族注意！國1南下鹽埔系統「2車追撞」回堵2K 07:412024/01/16 社會 逛完夜市返家遇車禍 新北男「腦部內出血」送醫急救 11:012024/01/18 社會 撞機5死慘劇才發生 羽田又傳日航地勤車撞壞海保機 17:212024/01/06 國際 日機相撞》全球最忙機場遇上救災勤務頻繁 5風險一次看 07:302024/01/06 國際 曳引車撞倒號誌桿殃及3車無人傷亡 基市府當日復原 17:192024/01/06 社會 台中市10大高肇事路口西屯區占6個 事故熱時曝光 13:152024/01/10 生活 中市調解案超過9成是車禍賠償 議員：顯示交通事故居高不下 19:322024/01/17 生活 貪便宜買房 裝修工打牆嚇暈... 鄰點出「關鍵」讓她怒告前屋主 11:002024/01/06 社會 吃宵夜自撞奪命 乘客3人自行脫困駕駛卡車內慘死 11:532024/01/10 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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