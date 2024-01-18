國會龍頭之戰開打，國民黨是否與民眾黨藍白合備受矚目。立委當選人韓國瑜18日在臉書宣布，將與立委江啟臣搭檔參選立法院正副院長。江啟臣表示，謝謝韓市長邀請，會全力以赴為台灣民主、為監督制衡、為促成在野合作努力，讓國會成為全民的國會，真正的民意機關。PTT鄉民表示「這台階架得不錯」、「其實這招蠻高明的，但民眾黨應該沒要推」、「藍的算有誠意了」。也有人說「江要接棒台中市長吧？不可能接」。

韓國瑜今天下午在臉書宣布，將與江啟臣搭配角逐國會龍頭，他感謝江啟臣同意一起並肩作戰，搭檔「韓江配」，攜手校正回歸立法院該有的監督制衡角色，而不是過去8年的立法局，但他們也清楚，需要實現立法院的在野大團結，才更能實現對800多萬選民所作出的神聖承諾。

韓國瑜提到，江啟臣答應合作，但仍以團結在野，共同監督為優先目標，因此，只要民眾黨的朋友願意合作，江啟臣更願意將副院長一職的搭檔，優先給民眾黨推出的人選，以促成在野大團結，真正讓民進黨感受到6成民意的憤怒，學會「謙卑」、「反省」、「 改變」。

PTT鄉民表示「總比讓老柯當好」、「非韓不投」、「民眾黨現在要接招了」、「想也知道目的是要民眾黨年輕票」、「副院長，藍的一直讓欸」、「副院長就算沒用好了啦，蔡其昌去選台中市長時為啥不辭掉」、「又有白粉以為年輕人都是白粉」、「藍的算有誠意了」、「江要接棒台中市長吧？不可能接」、「召委比較重要吧，每期召委都搶翻天不是」、「這台階架得不錯」、「其實這招蠻高明的，但民眾黨應該沒要推」。

還有人說「韓本來就比較柔軟啊，加上跟柯的關係本來就很好，現在是柯管不動底下的立委」、「白粉的盲點在於，別人真的提善意了，也覺得對方有毒」、「江就下屆台中市長了」、「我覺得黃珊珊滿想當的，國昌覺得還好」、「白立委不是只有兩年？」、「比較想看韓嘴爆官員」、「民眾黨接副院長做啥？兩年後都要出去拚選舉了」、「當陳昭姿出現在名單那刻，就是背骨」、「國民黨算準民眾黨不會推才會這樣說」。