43歲土耳其男星吳鳳2006年來台讀書，沒想逛街的時候被製作人發掘飾演19世紀來台灣的牙醫和傳教士馬偕牧師，吳鳳因此接到不少廣告的工作機會，也在許多影視劇裡登場，2012年他主持的節目《愛玩客》獲得金鐘獎，也是第一位榮獲金鐘獎的外國人；近日吳鳳帶著妹妹一家品嘗台南早餐牛肉湯，鮮甜的口感讓第一次品嘗的妹妹、妹夫大讚。

吳鳳近年經營個人YouTube頻道，日前他帶著妹妹和妹夫去吃台南最有名的早餐「牛肉湯」，店家就開在街邊，一走進能聞到肉香味，而且現場已經有許多客人，吳鳳進店後才發現外面大排長龍，生意非常好。

妹妹穿著印有台灣地圖的T恤，影片中她將鹽巴撒進飯裡，表示土耳其人很喜歡鹽巴，做菜一定會加。而台南牛肉湯的做法是將肉放在碗裡，再加熱湯煮熟，新奇的美食讓妹夫在一旁狂拍，妹妹喝了之後大讚「滿好喝，喜歡湯頭，肉質很好，湯頭也好喝，白飯也很Q，這樣吃很美味」，比出大拇指表達對食物的認可，給牛肉湯打出滿分10分的高度讚賞。

（來源／影片取自吳鳳Rifat YouTube，如遭刪除請見諒。）

吳鳳的妹夫也說：「我覺得這個很好吃，因為牛肉讓白飯也有味道，適合土耳其人的口味，很成功」，一行人沒有留下任何食物，全部吃光光，妹妹表示本來就很愛台灣美食，牛肉湯有點像土耳其美食。吳鳳的推薦讓許多人表示：「真的台南牛肉湯超級棒的喔」、「歡迎土耳其民眾來台灣」、「這間真的好吃，在地台南人推薦」。