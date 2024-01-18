農曆春節馬上就要到了，準備紅包不只是一筆不小的支出，連該包多少金額都是一件頭痛的事情。一名網友透露，去年包600元給5歲的外甥，沒想到卻被酸「低成就才給這麼少」，讓他超傻眼。

一名網友近日在臉書「匿名公社」表示，去年包了一包600元的紅包給5歲的外甥，沒想到竟被對方父母「尻ㄙㄟ」，酸說只有低成就的人才會給這麼少，讓他好奇問「600不是錢嗎？真的很低嗎？」

許多人看完後也感到氣憤，紛紛喊「今年一包都不要準備，直接說『我低成就』」、「包個200就好」、「這種嘴臉最討厭」、「當孩子父母的是多窮？要靠人家給紅包來生活」、「送把蘿蔔刀，價格便宜孩子又喜歡」、「不要包最沒事，被講也心安理得」、「反正都要被酸，乾脆省起來自己爽」。

還有不少人討論「小朋友是要拿多少錢」、「小孩而已，有紅包就不錯了吧」、「國中姪子我一樣只包600元欸」、「小孩子有得收就不錯了吧」、「如果互相有包的話，可以先討論好數字，就是錢換錢的概念」、「我記得我小時候都拿200而已」。