大愛醫療紀實劇《打怪任務》主演胡宇威（左起）、梁正群、黃瀞怡(小薰)、李杏、林子熙、陳婉婷、陳璇18日出席首映記者會。（大愛電視台提供）

小薰日前和男友鄭人碩出席張書偉和謝京穎登記結婚，和鄭人碩同框照無預警被公開，她18日出席大愛醫療紀實劇《打怪任務》記者會時苦笑說：「可以讓我漂漂亮亮的嗎！我那時候超素欸，拍照時心想照片不會流出去吧。」透露當天早上8點多就起床、10點多到板橋的戶政事務所，「臉超腫、眼睛還睜不開」。

小薰說，會出席張書偉登記結婚，是因為她和張書偉熟識多年，「他問我能不能當見證人，我說好啊，李又汝又跟女方滿好，我因為這樣才去，但不知道照片會流出來。」她說自己不是介意「同框照」被流出，「同框也要好看一點！希望出來就是漂漂亮亮」。

被問起與男友鄭人碩感情狀態，小薰大方表示：「不錯啊，就跟這部戲一樣不錯，很一般、很日常，沒好也沒壞。」她認為結婚真的是終身大事，都需要一股衝動、兩人要達到平衡，「我跟他事業心都滿重的，就算結了也會覺得結婚要幹嘛？兩個人都還在拚的時候，結婚是為了下一步路，比如想生小孩，但我現在還沒，27、28歲有過結婚衝動，但過了就是過了，就算男生主動求婚，也不知道有沒有預備要接受。」

她也坦承每年過年都會去彼此家裡拜年，長輩也會催，「有啊！很煩，但能怎麼辦，就說兩人都很忙。有感覺30過後壓力變大，長輩會問『什麼時候結？要不要生小孩？妳也差不多35了耶』。」

媒體跟她聊起鄭人碩每回被關心感情事時都表情嚴肅、面有難色，小薰開玩笑說，「他就跟木頭一樣，要一直敲。你們下次就問他『怎樣？跟薰是要分手了嗎，臉那麼臭』」但隨後又幫男友說話，說鄭人碩其實是站在保護她的立場，講話又比較直、比較笨，「他就是面惡心善啦，怕多說對我不好。」