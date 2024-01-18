淳紳（4529）表現最佳，18日股價下跌6.49％，股價在14元附近有較強支撐，持股續抱。

旭暉應材（6698）表現最差，18日股價上漲1.94％，股價在33元獲得支撐，反彈可期。

盤勢預測：

台股大盤開低走高，終場上漲66點，漲幅0.38％，收在17,227.79點，成交量2,705.59億元。

類股方面，航運股表現最佳、漲幅2.26％，運動休閒表現最差、跌幅1.74％，權值股台積電上漲7元，漲幅1.2％，收在588元。聯發科18元，漲幅2.05％、收在897元。

展望後市，台股大盤在外資連續賣超3天後，終於迎來反彈，可惜未能一舉站上季線，慣性仍然偏空。以歷史經驗研判，外資在大賣超後的台股走勢偏向樂觀，因此投資人可降低持股部位靜待多頭慣性到來。選股方面，除提前告知的富晶通漲停外，生技股中的安克、台耀、保瑞、順藥，面板股的達運、明基材、安可、中光電等個股可特別關注。

投組表現：

純紳（4529）表現最佳： 轉投資有成，帶動公司營運轉強，量價結構穩定，持續看好

安瑞-KY（3664）表現最差：受大盤回檔震盪，價跌量縮結構穩定，後勢看好

盤勢預測：

大盤今止跌，終場上漲66點，收在17,227，成交量2,705億元；類股方面，運輸類股表現最佳，漲幅2.3％，紡織類股表現最差，跌幅1.61 ％ ，權值股方面，台積電上漲7元，漲幅1.2 ％，收在588元，聯發科上漲18元，漲幅2.05％，收在897元。

展望後市，新台幣匯率貶勢還沒改變及外資雖結算後空單減少，但大體籌碼依然偏空方，短期震盪在所難免，預期要等美股走穩才可以鬆一口氣，長期來看台股終將會回歸2024經濟基本面的正向發展，短線上操作難度持續增加，應以急漲不追，拉回低接的操作方式；選股上，應偏重於題材效應股會是盤面熱點，像是併購題材的神盾集團、智原可持續關注，報價上漲的CIS族群、報價止跌回升的面板族群，及今年成長性依然看好的軸承、IP相關類股，都是短線上可以操作的標的。

投組表現：

易發（6425）表現最佳，有望迎接半導體設備訂單，營收成長下，有機會持續過高。

廣達（2382）表現最差，回測半年線壹支撐，等待成交量放大時，有利創高。

盤勢預測：

雖然美股四大指數收黑，但是台積電ADR逆勢上漲，帶領台股護住季線，加上台積電將在下午舉行實體法人說明會，預料首季淡季不淡，全年營收可望恢復成長，預期隨著聯發科止穩下，整體大盤有望在季線橫盤震盪整理。

投組表現：

順藥（6535）表現最佳，日K連六紅，股價逼近歷史新高

安瑞-KY（3664）表現最差，回測月線支撐，資安議題有加溫跡象

盤勢預測：

周四台股跌深出現反彈，護國神山台積電法說會利多期待，開盤一度強彈超過百點，但預估量能不到2,600億元，追價力道保守導致盤中漲點收斂。尾盤台積電撐盤但多數權值股表現溫吞，收盤未能收復季線關卡。

周四盤面下跌家數仍超過上漲家數，但結構較上半周有所好轉。由低價低基期股領漲，如面板族群、航運族群與生技族群。但弱勢族群集中在AI伺服器、摺疊機與漲多IC設計，顯示市場資金因台股跌破季線，短線進出標的首選底部轉強或是低價籌碼穩定股。

周五台股反應台積電法說題材，先看跌深反彈能否收復周三黑K棒三分之二的位置。盤面上除了台積電與相關供應鏈是關鍵族群外，短線族群輪動迅速，操作掌握低價低位階選股要訣，並適度布局如生技、政策題材與遊戲股等防禦屬性股，較不受到國際股市震盪風險。