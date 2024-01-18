勞動基金運用局進一步表示，將持續注意案件後續情形，且再次強調，為加強監管，如投信受託帳戶經理人有涉及不法，除將終止契約、請求損失賠償外、並可沒收履約保證金及要求2倍懲罰性違約金，且受託投信應負連帶賠償責任，投信5年內不得參與基金運用局全權委託投資業務招標案，以維護勞動基金權益。
投信基金經理人涉及跟單不法獲利案 未涉勞動基金帳戶
有關媒體報導部分投信公司前基金經理人，涉嫌利用他人帳戶交易股票不法獲利案，勞動基金運用局今（18）日澄清說明，經初步了解，尚無涉及勞動基金國內委託帳戶。
有關媒體報導部分投信公司前基金經理人，涉嫌利用他人帳戶交易股票不法獲利案，勞動基金運用局今（18）日澄清說明，經初步了解，尚無涉及勞動基金國內委託帳戶。
勞動基金運用局進一步表示，將持續注意案件後續情形，且再次強調，為加強監管，如投信受託帳戶經理人有涉及不法，除將終止契約、請求損失賠償外、並可沒收履約保證金及要求2倍懲罰性違約金，且受託投信應負連帶賠償責任，投信5年內不得參與基金運用局全權委託投資業務招標案，以維護勞動基金權益。
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