勞動基金運用局進一步表示，將持續注意案件後續情形，且再次強調，為加強監管，如投信受託帳戶經理人有涉及不法，除將終止契約、請求損失賠償外、並可沒收履約保證金及要求2倍懲罰性違約金，且受託投信應負連帶賠償責任，投信5年內不得參與基金運用局全權委託投資業務招標案，以維護勞動基金權益。