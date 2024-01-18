資深女星熊海靈身材、臉蛋保養得宜，擁有一雙修長美腿，時常在社群與粉絲互動。熊海靈先前受邀出席兒子的私人活動派對，分享當天美照，卻遭一名女網友狠酸「穿著太露很不得體」。熊海靈現身接受《中時新聞網》訪問火大反擊了。

獨/穿無袖挨轟不識大體！熊海靈現身反嗆：妳住海邊嗎？

對於先前網友留言挨酸「到了這個年齡，穿無袖很不識大體，且妳高跟鞋後面沒有帶子，非常非常的不恰當」。熊海靈表示，「平常遇到這種人不會理會，當天點開對方臉書發現好笑的是，她與我年紀相仿，大頭貼就放自己穿無袖的照片」。

熊海靈先前穿無袖洋裝、無帶子名牌高跟拖鞋，遭網轟不得體。(游定剛拍攝)

於是當下，熊海靈怒回對方，「妳們家是住海邊嗎?」不時相當低調，不太公開身上行頭，熊海靈說，「我當天穿的是義大利品牌的洋裝，搭配義大利名牌高跟拖鞋，當天穿這麼漂亮卻被酸，且現場20、30歲年輕人都說我穿很好看」。

熊海靈先前時尚打扮出席兒子私人派對。(熊海靈提供)

從年輕到現在，蠻多人都很忌妒羨慕。熊海靈直言，「容我臭屁一下，他們(酸民)酸葡萄心態，見不得人家好，我並沒說自己很年輕，兩個兒子都30幾歲了，但我敢說自己保養非常好，天天上健身房，與實際身體年齡少10至15歲沒問題」。