去年10月1日至12月31日在國內出生且符合領取普發資格的新生兒合計約3.5萬人，截至17日止，領取率約89.2％，還有3,727人尚未領取，家中有符合領取資格的新生兒，請新手爸媽把握時間儘速領取，務必在31日下午5點前至郵局領取，逾期則無法領取。

國庫署提醒，前往郵局臨櫃領取時，如果生母符合資格，除攜帶新生兒出生證明外（不必先辦理出生登記），請務必攜帶生母具照片之身分證明文件，倘委託他人代領，除上開文件外，亦須攜帶代領人具照片之身分證明文件；如果生母不符合資格，請先辦妥出生登記後，撥打1988客服專線，經確認生父符合領取資格，俟1988客服專線通知領取，攜帶新生兒出生證明及生父具照片之身分證明文件等前往郵局領取；倘遇無法領取或有相關問題，請務必撥打1988客服專線洽詢。

國庫署提醒，新生兒領取普發現金期限將於113年1月31日屆期，倘民眾遇有無法領取情形，或遇生母不符合領取資格，或部分案件因故須後送相關機關確認領取資格，請務必儘早撥打1988客服專線，1月25日1988客服專線服務時間（上午8時30分至下午6時30分）完成提供相關證明文件（上傳證明文件）；倘超過25日下午6時30分仍未補件，因後送及資料傳遞至系統平台均需作業時間，同時預留民眾至郵局領取時間，而郵局臨櫃領取普發現金僅提供服務至31日下午5時，民眾若未依所定時間提供所需文件，恐無法領取。

國庫署也強調，政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網路銀行操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。如遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。