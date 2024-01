黃玠瑋下周一於台北The Wall演出。(環球音樂提供)

黃玠瑋專場本月初率先在上海開唱。(環球音樂提供)

「創作女聲」黃玠瑋不只有天籟美聲,創作更讓人感受到溫暖的力量,歌曲總能修復治癒著歌迷們;在新的一年,她帶來大家期待已久的專場演出-黃玠瑋 Zooey Wonder 2024《See You Down The Road》,本月初率先在上海開唱,她滿滿感動地表示,「謝謝台上台下,我們一起創造的夜晚!這一趟旅程感受到許多許多的愛,被大家暖暖輕柔地環繞著,內心滿溢的感謝難以言喻!」

黃玠瑋精心準備25首歌,希望讓每一個人都能心滿意足地好好享受這場演出。曲目中除了〈游牧〉、〈喜歡一個人〉等膾炙人口的歌,還有一些比較少演唱的,像是〈人魚〉、〈思念你〉等。

她感性道:「希望今年能一點一點帶著新歌,去到更多地方和大家見面!」而精彩的專場將於下周一(22日)於台北The Wall演出,據悉,期待見到歌迷們的黃玠瑋不只安排了神秘驚喜,更推出專場限定的精美紀念票卡,目前還有少量票券欲購從速,相關訊息請洽KKTIX。