民進黨賴清德當選總統，新閣揆人選的話題備受關注。前立委郭正亮表示，賴清德不會讓新潮流組閣，目前傳出來最有可能的人選是前民進黨主席卓榮泰、前交通部長林佳龍，但不可能是前屏東縣長潘孟安。

郭正亮今(18日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，賴清德不會讓新潮流組閣，因為他要團結民進黨，所以不可能全部由一個派系拿走，目前傳出最有可能的閣揆人選是卓榮泰、林佳龍，但不可能是潘孟安。

郭正亮接著指出，潘孟安還有論文的問題，雖然潘孟安的指導教授出來為他辯護，可是形式上的問題還是存在。而且潘孟安憑什麼組閣，連中央部會的經驗都沒有，而且是屏東縣長，不是六都市長，他可能會擔任總統府秘書長。

針對閣揆人選，郭正亮表示，除了傳出卓榮泰、林佳龍，或是非民進黨人士，但目前傳出非民進黨人士hold不住這個盤，沒這個能力。而且前總統陳水扁當時就鬧過這件事，就是前行政院長唐飛hold不住。