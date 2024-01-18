韓國影帝李善均去年捲入吸毒風波，多次檢驗毛髮結果均為陰性，怎料他最後選擇輕生，享年48歲。曾威脅他的兩名蛇蠍女金姓女室長、朴女也持續遭起底，案情峰迴路轉，複雜內幕逐漸揭曉，18日最新進度指出，初舉報李善均吸毒的人其實是有詐欺前科的朴女。

綜合韓媒報導，18日法律業界人士透露，去年9月10日警察接獲聲色場所職員爆料，對方僅有舉報自己的女友注射冰毒（甲基苯丙胺），此為警方初步調查的起因，根本隻字未提李善均。

時間來到10月10日，朴女竟出賣閨密金姓女室長，帶著包括頭髮、通訊內容、錄音檔等，對方吸毒證據，並同時供出了李善均名字，暗指李善均疑似有染毒，整件事情都是朴女一手計畫的詭計。

而警方在接獲朴女的舉報後，10月18日逮捕金姓女室長，但詭異的是，警方早在10月14日就搶先用《違反毒品管理法條例》調查並立案李善均涉毒嫌疑，調查程序引發質疑。

據悉，朴女背景也持續遭起底，曾勒索李善均5千萬元韓幣（約130萬元新台幣）的朴女，被認為是整起案件的主謀。綜合韓媒報導，朴女在監獄裡認識了後來跟李善均傳出婚外情的金女，金女是吸毒前科犯，兩人還以姐妹互稱。

出獄之後，兩人曾住在同一棟公寓，不過在朴女得知金女與李善均的關係後，開始動歪腦筋，設計恐嚇計畫，不過一開始金女沒料到恐嚇犯身分就是好友，直到破綻百出，朴女直接聯繫了李善均本人威脅。李善均意外捲入兩閨密內鬥，後來兩人為李善均的勒索金鬧翻，朴女氣到上警局舉報，直到李善均過世後，真相逐漸水落石出。

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