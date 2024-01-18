新台幣終場收在31.571元、小升1.8分，匯價由黑翻紅，爆量激情的氛圍逐步消散，總成交量縮小為19.15億美元；新台幣今年以來已貶值8.36角，幾乎吐回去年底漲幅，近期連破31.3、31.5元價位，匯銀認為，前段走升格局已經被徹底破壞，短線走入緩貶格局。

匯銀主管分析，外資這一波會出事不管價位都要賣，甚至有外資匯出是「不講價格、只抓數量，只要把錢匯出去即可」，18日匯市值跌回穩，主要關鍵也是外資匯出明顯縮手，加上出口商在31.58、31.59元左右就願意進場丟美元，也推升新台幣匯價由貶轉升。

匯銀主管指出，外資布局策略稍微轉向，除了先做獲利了結，也繼續觀望美國聯準會（Fed）下一步動作，目前新台幣站上31.3元後，現在更站穩31.5元，在下一波題材出現前，應會在31.5元上下震盪一陣子，市場有確定指標出來，才看得出升貶方向。

至於央行近期連日為匯市信心喊話，外匯交易員認為，過去匯市爆出天量，主要都有大事件發生，例如金融海嘯等，但這波匯市狂貶卻是沒有理由，央行當然要出來喊話、穩定軍心。

交易員預估，新台幣短線在31.5元上下150個基本點震盪，這波上檔破很快，但往下升值力道其實也有，主要是出口商有點惜售，只要隨著外資停手，出口商年關前作帳行情出籠，匯價往下升值也頗有空間。

交易員也說，整個亞洲市場都在貶，也不是只有新台幣獨貶，包括日、韓、人民幣都很弱。根據央行統計，美元指數下跌0.1％，亞幣普遍反彈，韓元升值0.34％、星幣升0.16％、日圓及新台幣各自升0.06％、人民幣平盤作收。