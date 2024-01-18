香港明報報導，恒生指數成份股中，60檔漲，19檔下跌，3檔無漲跌。東方海外漲5.24％，收報114.5港幣，是漲幅最大的成份股。萬洲跌2.46％，收報4.76港幣，是跌幅最大的成份股。
恒生科技指數成份股中，17檔漲，11檔下跌，2檔無漲跌。漲幅最大的是華虹半導體，收報17.92港幣，漲4.43％。跌幅最大的是平安好醫生，收報13.84港幣，跌8.83％。
恒生指數18日收漲114點，漲幅為0.75％，收報15,391點，大盤成交金額1,073億港幣，日減17.76％。國企指數收漲39點，漲幅為0.76％，收報5,172點。恒生科技指數收報3,176點，漲0.51％。騰訊、匯控、阿里巴巴貢獻恒指較多。友邦、京東、港交所拖累大盤。
香港明報報導，恒生指數成份股中，60檔漲，19檔下跌，3檔無漲跌。東方海外漲5.24％，收報114.5港幣，是漲幅最大的成份股。萬洲跌2.46％，收報4.76港幣，是跌幅最大的成份股。
恒生科技指數成份股中，17檔漲，11檔下跌，2檔無漲跌。漲幅最大的是華虹半導體，收報17.92港幣，漲4.43％。跌幅最大的是平安好醫生，收報13.84港幣，跌8.83％。
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