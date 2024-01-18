香港明報報導，恒生指數成份股中，60檔漲，19檔下跌，3檔無漲跌。東方海外漲5.24％，收報114.5港幣，是漲幅最大的成份股。萬洲跌2.46％，收報4.76港幣，是跌幅最大的成份股。

恒生科技指數成份股中，17檔漲，11檔下跌，2檔無漲跌。漲幅最大的是華虹半導體，收報17.92港幣，漲4.43％。跌幅最大的是平安好醫生，收報13.84港幣，跌8.83％。