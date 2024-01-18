唐鳳18日率隊視察AI產品與系統評測中心，並於致詞時提到，AI評測就很像身體檢查，對尚待改善之處改善，而生成式AI很不同，只要社會告訴它有甚麼期待，就可以透過模型訓練，做到對齊；而透過審議式調查，將維持資訊完整性跟安全性。未來數位部將確保AI技術發展跟社會對齊，朝向安全發展邁進。

數位部產業署副署長林俊秀致詞時則說，AI評測中心最主要目的，就是降低衝擊跟因應挑戰，首年會跟語言模型結合，並訂出十項評測項目，其中公平、準確、可靠、隱私和資安等五大項，可以進行自動測式。

林俊秀也提到，這是世界首創的，台灣也很願意跟國際交流，希望可以將該評測送上國際舞台。

對於今年預計何時可以開始有比較大規模送測？唐鳳說，現在都已經看到示範，包含測試題庫題型等等，現在有意願送測的廠商其實隨時都可以跟我們來索取，只要開得出跟測試機構相符合的應用程式介面（API），就可以開始自動測試的部分。

唐鳳說，目前十項測項已有五項可以開始自動測試，當然有一些包含對社會安全等等，都還需要用一些人工或甚至是審議式調查，把大家所有人的願望或者是偏好先蒐集起來再進行測試，但是能夠自動化測試的部分現在就可以開始了。

對於目前送測的件數，唐鳳說，想藉著今天的這個機會告訴大家說已經可以正式來提出申請，之前就是願意了解測試方向的幾家大的AI模型的公司，大概都有向數位部表示興趣。惟唐鳳也說，硬體效能並不是測試的範圍。

唐鳳強調，把包含自動化的驗測總計十項都融合到同一個產品跟系統，來進行評測的中心，這是全球首創的，當然在大部分的AI的開發實驗室裡面，也是有可以全自動測試，或是說透過一些民調或審議的方法來蒐集社會的意見。惟台灣首創的部分，是用同一個中心來同時做這兩部分的事情。

針對收費問題，唐鳳說，制度的部分，會由審議委員會來進行討論，時間上會盡快來召開。

唐鳳說，AI評測中心有點像拋磚引玉，未來如果有更快速驗測方式，就是民間可以共襄盛舉地方。

唐鳳說，台灣在AI評測這件事情上面，是跟世界最先進國家互相接軌，無論是美國、歐洲、歐盟或是英國，現在大家都在找出怎麼樣快速讓這些生成式的AI在走入社會的時候，能夠符合社會的期待；此外，當社會的期待有所改變、有新的期待的時候，怎麼樣快速對齊、快速重新訓練這些模型，讓它能夠符合每個不同的社會的期待，很幸運台灣能夠去跟全世界正在研究這件事。相信組成的AI評測體系，可以協助各行各業導入生成式AI的時候，保持它既安全然後又注重到這個社會，包含隱私人權等等重要的價值。