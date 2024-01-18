輔仁大學18日在112學年度大專棒球聯賽（UBL）公開男一級季軍戰，靠著先發投手李智鈞6局、石梓霖後援3局飆5K，加上打擊猛敲12支安打，以10比0完封國立體大，繼102學年度奪冠後的最佳成績。

輔大3局上率先破蛋，4局更是猛攻10人次、攻下6分鎖住勝果，先發投手李智鈞前6局投完僅用65球、被敲1支安打，但在7局續投時卻碰上亂流，連續投出3次四壞球保送被換下場。

好在接手的石梓霖成功化解無人出局滿壘危機，最終石梓霖後援3局面對10名打者，投出5次三振、1觸身球保送，無失分成功「關門」，也幫助球隊拿下近10年來UBL最佳成績。

目前大一的石梓霖青棒時期還是先發投手，來到輔大後才轉到牛棚，他笑說自己現在比較喜歡後援「拆彈」角色，「因為滿有成就感的。」

雖然分數領先較多，但登板時就碰上無人出局滿壘危機還是難免緊張，石梓霖說：「就一個一個出局數抓下來，投給他們打，後面有守備幫忙。」他也提到，剛轉牛棚時也是不適應，花了2、3個月才熟悉新角色。目前最快球速145公里，石梓霖希望能夠提升均速跟身體素質，等準備好後再挑戰職棒。