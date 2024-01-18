2024總統立委大選落幕，民眾黨總統候選人柯文哲以得票率26.46％淪第三名，白營共收獲8席不分區立委，柯敗選感言也喊話「4年後一定可以執政」。對於柯文哲未來4年如何延續聲勢，前立委郭正亮分析，民眾黨2026地方選舉，全台有望衝到100席議員，「柯文哲會有一支軍隊！」媒體人黃揚明強調，即便高估到6成當選率，129選區各提1席，約可當選77～78席，衝到100席不可能。網友質疑民眾黨連提名100席都有困難吧？

「關於亮哥的論述，其實是不太可能發生在2026的！」黃揚明今(18日)在臉書發文提到，2020民眾黨政黨票得票率約12％，2022民眾黨提名86席直轄市、縣市議員，最後僅當選14席，成績很難看。他強調，2024民眾黨政黨票得票率約22％，雖大幅成長，但地方選舉投票率與總統大選不同，年輕人票數難估，加上必須要選區有3席以上應選議員名額，且要得票率高於全國平均的才算優勢區，民眾黨才有當選的空間。

黃揚明指出，簡單統計一下各縣市共129選區議員應選名額3席以上，每區提名1席，若以6成當選率（這是非常高估的比率），約可當選77～78席。要衝到100席，除非國民黨的地方派系被柯收編。他直言，「但是在黃國昌領軍國會的狀態下，這是不可能發生的事！」

網友表示「經過這次選舉，瞭解到飯要一口一口吃，不管是亮哥估的100席還是揚明哥說的78席。只要是有成長就是好事，不要像時力一樣變成小綠後逐漸泡沫化。黨內部也要篩選一下人才，寧缺勿濫，不然又是報出什麼牛鬼蛇神或收賄的來重創民眾黨的形象」。

也有人說「不要講當選100席，民眾黨連提名100席都有困難吧？」、「甚至覺得，民眾黨未來也會有派系，唱『雙簧』」、「拼湊出來的黨，若沒有一個共同理念，除非有龐大的利誘，否則...人性使然」、「倒不覺得『雙簧』會有什麼派系，反而中部以謝立功為主的偏藍民眾黨員可能是第一個」、「民進黨也是成立十幾年才贏得執政，任何事都不可能一步登天的！實實在在一步一腳印，不要有過多不切實際的幻想比較好」。

還有人說「大概可以理解亮哥意思，2026議員優勢：1.有政黨票22％的基礎，就算只拿一半，也有11％。2.只提1席集中火力，對抗藍綠2席以上配票。3.這次有母雞縣市長候選人帶動。劣勢：1.上哪找100多人選，總不能撿到籃子都是菜，2.沒有媒體終究是致命傷，得媒體者得天下」。