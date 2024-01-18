長榮航引進波音777、B787飛機，但飛行過這2款飛機的機師不容易找。依據外國人從事就業服務法及審查標準第14條第2項，機師錄取後經過訓練，取得該機型的有效檢定證明後，使得從事工作。

長榮航空解釋，國內各家航空公司聘僱外籍機師時，均依外國人從事就業服務法第46條第1項第1款至第6款工作資格及審查標準第14條第2項規定聘僱與訓練晉用，且所有機師皆經過業界標準訓練和考核，取得所需執飛機型之檢定証後始得執飛。

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