長榮航引進波音777、B787飛機，但飛行過這2款飛機的機師不容易找。依據外國人從事就業服務法及審查標準第14條第2項，機師錄取後經過訓練，取得該機型的有效檢定證明後，使得從事工作。
長榮航空解釋，國內各家航空公司聘僱外籍機師時，均依外國人從事就業服務法第46條第1項第1款至第6款工作資格及審查標準第14條第2項規定聘僱與訓練晉用，且所有機師皆經過業界標準訓練和考核，取得所需執飛機型之檢定証後始得執飛。
長榮航空違法聘用外籍飛行員在去年12月遭桃園市勞動局裁罰3萬元。長榮航空表示，針對桃園市勞動局因法條認定差異之處分，長榮航空已向主管機關提起訴願。
長榮航引進波音777、B787飛機，但飛行過這2款飛機的機師不容易找。依據外國人從事就業服務法及審查標準第14條第2項，機師錄取後經過訓練，取得該機型的有效檢定證明後，使得從事工作。
長榮航空解釋，國內各家航空公司聘僱外籍機師時，均依外國人從事就業服務法第46條第1項第1款至第6款工作資格及審查標準第14條第2項規定聘僱與訓練晉用，且所有機師皆經過業界標準訓練和考核，取得所需執飛機型之檢定証後始得執飛。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。