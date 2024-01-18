金管會目前已核准11家國銀承作「財管2.0」業務，已開辦的國銀共9家，至12月底客戶數共7,052人，總資產管理規模（AUM）至12月底為8,571億元。

元大銀今年起開辦「財管2.0」，目前元大已有數千名資產億級大戶，而以元大金控在14家金控獲利排名第五，在財管2.0也設定目標，預計躋身財管2.0前五大。

元大銀行財富管理部協理尤秀貞表示，元大銀取得私人銀行執照之後，相繼成立私人銀行部及理財商品部，可見對私人銀行執照相當重視，目前以集中都會區為主，未來預計在北中南三地成立財管2.0的旗艦中心。高資產客戶對象，包括企業主、家族傳承的富二代、台商資金回流、投資不動產起家的投資戶等。

尤秀貞表示，元大銀財管2.0初期不設客戶數目標，而是先朝兩大方向前進，第一是首重人才培訓，目標達到150人取得專業執照，包括CFT執照、信託規劃師、理財規劃師及財管2.0課程執照；目前市場不只是投資理財需求，還有財富傳承、家族接班等，元大建構專家團隊，也與四大會計師事務所合作。

第二是加強自製產品能力，首波在3月就會推出新產品，依序是結構性商品及金融債券，財管2.0客戶也積極型也有保守型，會依照客戶風險屬性量身打造，另也會與較早拿到財管2.0執照的元大證券合作，一起推出結構性商品。

尤秀貞強調，未來拓展整體客源，元大銀相當重視薪轉戶，目前元大有4,000多家企業的薪轉戶，可以與客戶互動增加，至於私人銀行高資產族群，仍是加強舉辦定期活動邀約客群參與。