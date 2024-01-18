大選落幕，外界再度掀起是否禁止抖音的討論。對於是否評估禁止抖音，數位部長唐鳳18日表示，未來也會想一想，怎麼樣去把威脅、分析的情質去進行分享。

唐鳳18日視察AI評測中心時做出上述表示。唐鳳說，抖音當然是危害國家資通安全的產品，有資安上的疑慮，所以早在2020年公部門 ，現在延伸包含我們公部門的場域，都不能夠把TikTok和抖音等產品做使用。

唐鳳說，作為資安主管機關，不是只是規範公部門不能使用，也有這個責任去分享。未來不管它是註冊在新加坡、美國或其他地方的軟體跟硬體跟服務，如果有這樣子資安疑慮的通報，未來也會來想一想，怎麼樣去把威脅、分析的情質去進行分享。

至於連續兩天有上市櫃公司發生資安、駭客入侵事件，是否跟大選結束有關？唐鳳說，以目前收到訊息，應該沒有直接的關聯性，當然我們鼓勵民間的廠商多加入TWCERT／CC，那如果有發現一些風吹草動、蛛絲馬跡等等，可以盡早跟TWCERT／CC來進行互相通報。

唐鳳也說，在金管會對上市櫃公司的政策之下，基本上絕大部分的上市櫃公司現在都要設置資安長，然後也要加入這樣子互相通報網絡。