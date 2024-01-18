板橋動物之家的園犬「艾瑪」，享用板橋國小同學捐贈的罐罐。（新北市動保處提供）

新北市板橋國小耶誕節舉辦闖關遊戲，學童們闖關成功獲得4240元獎金，同學們一致決定，將獎金捐給校犬「小安」的娘家板橋動物之家，把愛傳遞出去，讓動物之家收容的毛寶貝們也能吃到營養的肉罐。動保處感謝願意無私奉獻的同學，讓人在寒冬中感受到愛的溫暖。

據了解，板橋國小每年舉辦校內耶誕闖關活動，孩子們都可以透過活動獲得1份禮物，去年底在校長華志仁及家長會長林怡君的支持下改為「幸福傳愛」耶誕闖關活動，讓學生們除了禮物外，亦可選擇分享捐助給社會團體，推廣社會善良風氣。

板橋國小校園犬「小安」到校已9年，個性溫和、友善、穩定，小朋友都非常喜歡牠。同學們說，因為也想幫助「小安」娘家的毛寶貝們，所以選擇將愛心捐贈給板橋動物之家，雖然只是一點小心意，希望動物之家的毛寶貝們都能健健康康。

板橋動物之家站長徐愛明表示，板橋國小每周安排下課時間舉辦「小安見面會」，還成立「小安護衛隊」，透過照顧任務，讓小朋友學習尊重生命及負責任等觀念。這次特別感謝學校將愛延續，傳遞到「小安」娘家板橋動物之家其他毛寶貝們，相信這些在愛中成長的孩子們，更能長出以愛育愛的能力，懂得施比受更有福。