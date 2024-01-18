5星飯店酒廊有新意，台北遠東香格里拉的李白居酒廊，繼去年耶誕檔期在店內打造耶誕浪漫布置而颳起打卡拍照旋風後，近期再度以新春限定版的夢幻酒吧「Dream Bar」迎客，這次用168盞燈籠結合8000顆紅色、金色球飾及燈串打造絢麗燈海，搭配飯店人氣餐廳「香宮」主廚設計餐點，中西元素巧妙結合，預計再成為新春期間的熱門聚點。

對許多熟客來說，位於飯店6樓的李白居就像是香宮的小客廳，是餐前餐後小酌片刻的好去處，平時就有許多老饕常客喜愛來此小聚，尤其午餐與晚餐時段，除了李白居菜單，還能點用得到香宮餐點，後來越來越多客人乾脆直接約在李白居與親友輕鬆聚餐，使這裡也漸漸像「小香宮餐酒館」般。

李白居酒廊隨著節慶換新裝，這次化身為華麗的新春夢幻酒吧「Dream Bar」，除了閃亮又喜氣的吸睛布置之外，餐點也精心設計，由香宮餐廳主廚廖晉輝端出「X.O.醬波士頓龍蝦伊麵」、「西班牙伊比利叉燒佐臘味煲仔飯」、「香宮精選港點」等佳餚，讓賓客在輕鬆時尚用餐環境中享用，堪稱「小香宮餐酒館」。

李白居酒廊為新春檔期華麗變身。（台北遠東香格里拉提供）

此外，甜點團隊更為春節推出模樣討喜可愛的「節慶燈籠甜點」、隱藏版的「新春慶典-火山阿拉斯加」甜品，以及多款新春主題特調與精選香檳。期間限定菜單即日起至2月25日每日午、晚餐時段供應。

Dream Bar節慶主菜「X.O.醬波士頓龍蝦伊麵」。（台北遠東香格里拉提供）

台北文華東方酒店的M.O. Bar則是繼去年12月邀請曼谷知名調酒師快閃廣獲好評之後，再次邀來榮獲2023年亞洲50大酒吧第42名的新加坡知名酒吧「Native」首席調酒師Yong Wei與調酒師Syazwan來台快閃，將在1月26日周五晚間8點半開始，帶來4款「Native」當紅的獨家調酒，分別有「Mango Ginger」、「Snow Pear」、「Black Rice」及「Banana」。

此外，M.O. Bar在當晚也將安排來自南美洲的Groove Station主唱Norma Medina與吉他手Fabio Moreira，為賓客帶來精彩演出。

Dream Bar隱藏版甜點「新春慶典-火山阿拉斯加」。（台北遠東香格里拉提供）

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