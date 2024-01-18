過年前家電汰舊換新需求大增，全國電子推出一月破盤價優惠，1月18至1月28日破盤期間祭出指定大家電56折起、全館家電9折，滿額最高回饋8500元的好康，還有一元放大術精選商品加一元多一件，冰箱、空調汰舊換新節能補助最高5000元，全國電子再加碼送5000元3C家電購物金。

此外，空調享免費場勘「揪利嗨」，綁定LINE好友線上預約空調場勘，即享最高1萬元空調購物金，破盤期間消費滿額登錄送獨家樂天女孩限量ESG環保商品，還有綁定LINE好友於破盤期間天天玩LINE遊戲，天天抽天天折。

全國電子即日起至1月28日祭出指定大家電56折起、全館家電9折，滿額最高回饋8500元，還有「一元放大術」精選商品加一元多一件。（全國電子提供／古明弘台北傳真）

即日起至2月29日買指定家電可享最高回饋10%購物金，買小家電單筆消費滿萬，登錄發票就抽龍年「黃金金條」，還有滿額好禮大方送，滿5000元送+886極野家2開2防雷擊壁插或康生好入眠頸枕二選一；滿8000元送松木不銹鋼雙層防燙快煮壺或聲寶Mini三明治機二選一；滿1萬2有Panasonic吹風機或春節團圓宴年菜。

強大的「1元放大術」也是精打細算的消費者不能利用的秘技，指定家電單筆消費滿2萬加1元可換質感生活好物；滿5萬加1元把無線滑鼠鍵盤組、電烤箱、電動牙刷或保溫杯帶回家；滿10萬有多功能烘被機、無線網路WiFi 6 網狀路由器、智能掃地機或電火鍋四選一；滿20萬有Yale電子鎖、Dyson多功能造型器、手持式蒸汽掛燙機或電子鍋四選一；滿30萬三星智慧連網螢幕、Dyson吸塵器、iPad或Switch OLED主機任你選；滿50萬可選SONY聯網電視、空氣清淨機、ASUS筆電或AIoT洗脫烘滾筒洗衣機。

全國電子開學好運「龍」總來，滿額送千元購物金、加碼好禮三選一。（全國電子提供／古明弘台北傳真）

年假後也少不了開學好康，2月底前買ASUA/Acer/mis微星電競筆電或輕薄筆電、平板或手機等指定資訊單品滿2萬送1000元購物金，再享加碼開學好禮MILEE 3C周邊配件包、羅技M331靜音無線滑鼠或高級修容六件組三選一。凡購買全館商品再享周邊加購優惠，有「羅技」高效能電競滑鼠、Micosoft Office 2021家用版、PHILIPS Type-C集線器等單品，享加購價優惠。