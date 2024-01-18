民進黨總統當選人賴清德近日宣布退出新潮流，引發在野批評虛晃一招、打假球。國民黨立委賴士葆直批，新潮流吃銅吃鐵吃國家的形象早就惡名昭彰，甚至踩到民進黨其他派系的利益，過去透過媒體、側翼、網軍惡鬥，來搶奪位置安插自己人，搶韓國瑜的北農總經理就是經典之作。賴清德選擇退出，為什麼不出手改革派系？放任社會恨之入骨的毒瘤派系掠奪國家社會民脂民膏，視而不見繼續默許獨善其身，應該被譴責。

賴士葆今(18日)在臉書發文表示，賴清德要退出新潮流成頭條新聞？其實就是虛晃一招，徒具形式，套用民進黨創黨元老魏耀乾的話說：「這樣的宣示是美麗的謊言，瞞騙台灣大眾。」老實說，這樣的戲碼早就不新鮮了。當年陳菊和李進勇也宣告退出民進黨，表面上要超越黨派，但是實際上決策思維依然是如假包換的忠貞民進黨員，一切政策以民進黨的利益為最大的依歸，退黨不過是繳回黨證罷了。

賴士葆質疑，請問政府以意識形態擋BNT疫苗，3+11造成的破口，高端的諸多亂象，監察院不敢約談陳時中。當幾萬名新冠確診者的投票權被政府沒收，陳菊表達不認同，卻沒有對官員糾舉或彈劾。李進勇主持選務，屢屢站在執政黨的立場解釋法令，在在說明他們退出民進黨，但思維、靈魂都仍是原汁原味的民進黨，缺那一張黨證，其餘都一樣，賴清德退出新潮流就是如出一轍的套路模式。

賴士葆指出，新潮流在民進黨全面執政這些年，派系強勢運作，吃銅吃鐵吃國家的形象早就惡名昭彰，不只在野黨撻伐，因為太兇狠狼性運作，常常整碗端去，踩到民進黨其他派系的利益，以至於連黨內都有怨言。媒體報導新潮流覬覦很多政府部門、國營事業、公股行庫的職位，鎖定目標之後就利用各種管道，包括新系立委，透過媒體、側翼、網軍潑糞惡鬥，來搶奪位置安插自己人，搶韓國瑜的北農總經理就是經典之作。

賴士葆強調，此外，利用關係取得標案，攫取資源利益壯大派系，選舉的時候挹注新系的參選人，這些惡行惡狀早就備受輿論撻伐攻擊。隨著民進黨的全面執政，新潮流養分資源不斷壯大，已經無可撼動，社會觀感和形象每況愈下，賴清德如今選擇退出，切割一個在社會上人人喊打的派系，對他個人是好事，畢竟賴清德已經掌握全國最高的職分，不需要新潮流再挹注給他任何資源，與新潮流綁在一起只有扣分。

賴士葆直批，新潮流平日很像一個檯面下運作的張牙舞爪黨營事業，謀取資源與名位，選舉的時候向派系成員提供選舉資源，賴清德選擇退出，為什麼不出手改革派系？放任派系掠奪國家社會的民脂民膏。社會恨之入骨的毒瘤，賴清德視而不見，繼續默許新系的運作模式，「賴清德獨善其身，應該被譴責！」