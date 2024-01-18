彰化1名58歲的許姓婦人，今年7月間到友人家中作客時，被友人的4歲孫子調皮搗蛋鬧到不耐煩，竟隨手拿起枯枝修理友人孫子，結果挨告。全案彰化地院日前審結，法官認為被告為心智成熟的成年人，竟未能控制自身情緒，傷害幼童，依傷害等罪判拘役80日，不予宣告緩刑。

判決指出，今年7月，被告許姓婦人受邀到友人吳姓婦人家中聚會，聊天飲酒的過程中，許婦不堪吳婦的4歲孫子不斷在一旁調皮搗蛋，一時情緒炸裂，竟拿起身旁花盆內的枯枝後，朝吳婦孫子的手腳揮打，造成吳婦孫子的左大腿挫傷、左手掌挫傷。

吳姓婦人目睹寶貝孫子被修理相當捨不得，吳婦的媳婦也相當不滿，驗傷後前往彰化警分局報案、提告，全案檢方偵查後，聲請簡易判決處刑。

法官審理認為，被告許婦年近六旬，為心智成熟的成年人，依其智識與生活經驗，理應知悉被害人於案發當時年僅4歲，身心均未臻成熟，縱因故認有管束教育的需要，仍應妥善處理、溝通，許婦竟未能理性控制自身情緒，以枯枝揮打傷害被害人，所為實有不該。

法官審酌後依違反《兒童及少年福利與權益保障法兒少法》、《刑法》第277條成年人故意對兒童犯傷害罪等，需加重其刑，判處被告許婦拘役80日。

法官還不予宣告緩刑，原因為被告雖未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，然其以枯枝傷害幼童，對仍為兒童之被害人身心發展造成影響，殊為不當，且迄未能與被害人的父母達成和解，或取得原諒。