許多公司每到年底都會舉辦尾牙犒賞員工一整年的辛勞，不過也有不少公司假借尾牙之名壓榨員工。一位網友近日分享，前公司的尾牙深藏暗黑秘密，像是客戶的桌數比員工多、外表姣好的女員工得當穿裙子陪客戶吃飯和倒酒，連摸獎都早已被內定，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「匿名3公社」發文表示，前公司的尾牙有5點讓他覺得相當離譜，一是客戶的桌數永遠比員工還要多，二、三是公司要求長相夠美、身材夠瘦的營業部女生，全部得穿裙子當招待，還得跟客戶同桌、幫客戶倒酒，根本是把尾牙當成酒店。

原PO繼續說明，四是公司要求每個部門都得上台表演，變相成為客戶們的娛樂節目，五是每次抽出摸彩的績效獎都早已內定，「難怪中獎的永遠都是那些懂抱大腿的人」。

對此，許多網友紛紛回應，「把員工當酒店妹要幫客戶倒酒，這點簡直過份極點，這能提告歧視女性？」、「怎麼跟我以前某公司好像」、「習慣就好，還有下班時候喜歡把員工叫去陪吃飯，一種當成傳播妹在用的感覺」。

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