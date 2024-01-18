新北市經發局今年1月4日創全國之先，推出補助總金額高達2400萬元的未登記工廠搬遷暨納管工廠消防改善補助計畫，獲得熱烈迴響，今（18）日於新北市立圖書館總館辦理第一場說明會，針對計畫內容、申請流程、補助範疇等相關資訊做詳盡說明，第二場將於23日在同一地點舉辦。

經發局長何怡明表示，本項補助計畫不但獲得新北市特定工廠協進會理事長梁錫卿大力支持，許多企業也予以高度肯定紛紛表達參與意願。位於樹林區的德成木業有限公司，於公告後旋即提出申請，在經發局積極輔導辦理下，僅數天即成功通過消防補助。

經發局以實質補助來表達支持與鼓勵，站在企業工安與永續的角度，絕對是公私合作共創多贏。何怡明強調，雖是新北市於全國首創推動，但希望能藉此號召其它縣市甚至是中央共同協力，讓全國的未登工廠能更早邁向合法永續，也為工安環境一起努力。

經發局補充，新北市首創之未登記工廠搬遷暨納管工廠消防改善補助計畫，其中納管工廠完成消防安全設備改善者，依規模得申領10萬至20萬元之補助，如增設智慧遠端監控防減災系統，更可加領2萬元補助，現屬特定工廠也可參加精進消防設施的補助。